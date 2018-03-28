ما أسباب آلام مفصل الركبة بعد الركض؟

تواصل – وكالات:

أشارت الرابطة الألمانية للمفاصل الصناعية إلى أنه يتعين على من يعاني من آلام مفصل الركبة بعد الركض أو التنزه سيراً على الأقدام لمسافات طويلة، استشارة طبيب العظام المختص، نظراً لأن هذه الآلام قد ترجع إلى وجود انحراف غير معروف في محور الساقين.

وأضاف الأطباء الألمان أن الأرجل، التي تتخذ شكل X أو O، قد تؤدي إلى ظهور مثل هذه الآلام، نظراً لأنه يتم التحميل على مفاصل الركبة بشكل غير مناسب، وقد ينجم عن ذلك تآكل الغضاريف بصورة أسرع، بالتالي يتعرض المرء للإصابة بالتهاب المفاصل المؤلم، حتى أن الشكاوى التي تظهر عند صعود الدرج تستلزم استشارة طبيب العظام أيضاً.

وعادة ما تعالج مثل هذه الآلام عن طريق ارتداء أحذية ذات نعل خاص، تمتاز بزيادة الحافة الداخلية أو الخارجية في الحذاء، للتغلب على الحمل الزائد.