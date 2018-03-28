«الإدارية» تُبطل قرار «الخدمة المدنية» بشأن خريجي التقنية الحيوية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

«الإدارية» تُبطل قرار «الخدمة المدنية» بشأن خريجي التقنية الحيوية

«الإدارية» تُبطل قرار «الخدمة المدنية» بشأن خريجي التقنية الحيوية
0

تواصل- متابعات:

قضت الدائرة الإدارية السابعة في ديوان المظالم بجدة بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية الذي امتنعت فيه عن تصنيف خريجي قسم التقنية الحيوية بجامعة الطائف، مؤكدة في حكم ابتدائي أصدرته أخيراً أن القرار مبني على أساس غير سليم، ودون ذِكر أسباب قوية، ما يثبت مخالفة الوزارة للمادتين الثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية.

وجاء حكم المحكمة الإدارية في دعوى تقدم بها أحد الخريجين، من أصل 600 خريج وخريجة، طالب خلالها بأحقيتهم في تصنيف وظائف لهم، بحسب “عكاظ”.

ووصفت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزارة الخدمة المدنية سلبي، إذ تضمن امتناعها عن تصنيف وظائف مؤهلات التقنية الحيوية بجامعة الطائف، وذلك وفق مسببات كان أهمها أن الوزارة امتنعت عن التصنيف المقترح من قبل إدارة تحليل وتقويم وتحوير الوظائف، وهي المختصة في تصنيف الوظائف.

وحددت هذه الإدارة عدة مجالات لعمل أصحاب هؤلاء المؤهلات في مجال البحث الجنائي، والطب الشرعي والصحة ومراكز البحوث الطبية والتعليم والبيئة والصناعة والبترول وإنتاج الأدوية. يذكر أن قضية عدم تصنيف خريجي التقنية الحيوية تعود لسنوات.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين لشغل 1239 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين لشغل 1239 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين على 1239 وظيفة إدارية

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين على 1239 وظيفة إدارية

«ديوان المظالم» يتيح نسخ الحكم أو القرار القضائي إلكترونياً

«ديوان المظالم» يتيح نسخ الحكم أو القرار القضائي إلكترونياً

التقديم على التوظيف الحكومي «جدارة».. خطوات ورابط التسجيل والضوابط

التقديم على التوظيف الحكومي «جدارة».. خطوات ورابط التسجيل والضوابط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>