«الإدارية» تُبطل قرار «الخدمة المدنية» بشأن خريجي التقنية الحيوية

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قضت الدائرة الإدارية السابعة في ديوان المظالم بجدة بإلغاء قرار وزارة الخدمة المدنية الذي امتنعت فيه عن تصنيف خريجي قسم التقنية الحيوية بجامعة الطائف، مؤكدة في حكم ابتدائي أصدرته أخيراً أن القرار مبني على أساس غير سليم، ودون ذِكر أسباب قوية، ما يثبت مخالفة الوزارة للمادتين الثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية.

وجاء حكم المحكمة الإدارية في دعوى تقدم بها أحد الخريجين، من أصل 600 خريج وخريجة، طالب خلالها بأحقيتهم في تصنيف وظائف لهم، بحسب “عكاظ”.

ووصفت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار وزارة الخدمة المدنية سلبي، إذ تضمن امتناعها عن تصنيف وظائف مؤهلات التقنية الحيوية بجامعة الطائف، وذلك وفق مسببات كان أهمها أن الوزارة امتنعت عن التصنيف المقترح من قبل إدارة تحليل وتقويم وتحوير الوظائف، وهي المختصة في تصنيف الوظائف.

وحددت هذه الإدارة عدة مجالات لعمل أصحاب هؤلاء المؤهلات في مجال البحث الجنائي، والطب الشرعي والصحة ومراكز البحوث الطبية والتعليم والبيئة والصناعة والبترول وإنتاج الأدوية. يذكر أن قضية عدم تصنيف خريجي التقنية الحيوية تعود لسنوات.