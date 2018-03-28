اتفاقية وقعها ولي العهد تُوفِّر 40 مليار دولار سنويًا و100 ألف وظيفة.. تعرَّف عليها

تواصل – الرياض:

تسهم الاتفاقية التي وقعها ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس مجلس إدارة صندوق «رؤية سوفت بنك» لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030»، في تطوير «نفط سعودي جديد» يتمثل في أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

ووفقا لـ”اليوم” فإن هذه الاتفاقية تشكل إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية وبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاواط و 4.2 جيجاوات بحلول عام 2019 والعمل أيضا على تصنيع وتطوير الالواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 جيجاوات و200 جيجاوات بحلول 2030.

وتشير الاتفاقية، إلى التزام الطرفين بإنتاج الالواح الشمسية بقدرة تقدر بـ200 جيجاوات في السعودية وتوزيعها عالميا بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتعلقة بتأسيس صناعات في مجال منظومات توليد الطاقة وبطارياتها في المملكة، والتي من شأنها أن تساعد على دعم تنويع القطاعات وخلق فرص العمل في مجال التقنيات المتقدمة.

ومن المتوقع أن تساعد هذه المذكرة والمشاريع التي ستنتج عنها المملكة في توفير النفط لإنتاج الطاقة في السعودية وهذا من شأنه أن يعزز دور السعودية في إمداد اسواق العالم بالمحروقات لاسيما وأن الطلب على النفط يتزايد باطراد مع نضوب الانتاج في بعض المناطق.

كما أن هذه المشاريع من المتوقع أن تساهم بما يقدر بـ100 الف وظيفة بالسعودية وزيادة الناتج المحلي للمملكة كذلك بما يقدر بـ12 مليار دولار امريكي بالإضافة الى توفير ما يقدر بـ40 مليار دولار امريكي سنوياً.