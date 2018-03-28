جامعة الحدود الشمالية تتجاهل تقارير «الأرصاد».. واستياء شديد بين الطلاب

تواصل- فريق التحرير:

دفعت تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تحذر من تقلبات جوية شديدة اليوم الخميس، العديد من الجامعات وإدارات التعليم إلى إعلان تعليق الدراسة.

ورغم إعلان “تعليم الحدود الشمالية” تعليق الدراسة ضمن أوائل المناطق المعلنة إلا أن إدارة جامعة الشمالية لم تتخذ نفس القرار، وهو ما أثار حفيظة وغضب البعض، ودفع مغردون لتدشين وسم بعنوان “ # جامعة_الحدود_الشمالية” عبروا خلاله عن رفضهم لعدم اتخاذ الجامعة قرارا يحمي الطلاب والطالبات من خلال تعليق الدراسة.

وتعجب مغردون من تأخير إعلان تعليق الدراسة، حيث كتب مراسل العربية في الشمالية جزاع النماصي، “جامعة تبوك وجامعة الجوف قررا تعليق الدراسة ورغم ذلك لازال الصمت يخيم على جامعة الشمالية”.

وطالب آخرون أمير المنطقة بالتدخل وطلب تعليق المدارس حفاظا على أرواح الطلاب والعاملين في الجامعة.