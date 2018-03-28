ولي العهد يلتقي «كيري» ورئيس النادي الاقتصادي في نيويورك

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

ولي العهد يلتقي «كيري» ورئيس النادي الاقتصادي في نيويورك

ولي العهد يلتقي «كيري» ورئيس النادي الاقتصادي في نيويورك
0

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمقر إقامته في نيويورك اليوم ،  وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري ، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

كما التقى ولي العهد بمقر إقامته في نيويورك أمس ، رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك تيري لاتين وأعضاء من النادي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

اتفاقية وقعها ولي العهد تُوفِّر 40 مليار دولار سنويًا و100 ألف وظيفة.. تعرَّف عليها

اتفاقية وقعها ولي العهد تُوفِّر 40 مليار دولار سنويًا و100 ألف وظيفة.. تعرَّف عليها

بحث 3 مشاريع عملاقة.. ولي العهد يجتمع بمسؤولي كبرى الشركات في نيويورك

بحث 3 مشاريع عملاقة.. ولي العهد يجتمع بمسؤولي كبرى الشركات في نيويورك

كيف علق «الكرملين» على الاتفاق «غير المسبوق» بين المملكة وروسيا؟

كيف علق «الكرملين» على الاتفاق «غير المسبوق» بين المملكة وروسيا؟

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>