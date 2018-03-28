ولي العهد يلتقي «كيري» ورئيس النادي الاقتصادي في نيويورك

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمقر إقامته في نيويورك اليوم ، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري ، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

كما التقى ولي العهد بمقر إقامته في نيويورك أمس ، رئيس النادي الاقتصادي في نيويورك تيري لاتين وأعضاء من النادي. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.