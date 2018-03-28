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طقس الخميس.. عواصف ترابية وسحب رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

طقس الخميس.. عواصف ترابية وسحب رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس اليوم الخميس عديد تقلبات حادة ما بين رياح مثيرة مثيرة للأتربة ببعض المناطق، وسحب رعدية بمناطق أخرى، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

وحذرت الهيئة من نشاط رياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل متوسط سرعتها إلى60كم/ساعة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على المناطق حائل، الجوف، القصيم والحدود الشمالية، وعلى حفر الباطن و الأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

وأشارت الأرصاد إلى أن تلك الرياح قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية ويتوقع أن تتحول إلى عواصف ترابية على أجزاء من تلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل)، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض خلال الليل على غرب وشمال غرب المملكة.

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