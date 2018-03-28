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لجنة وزارية تحقق في ملابسات وفاة «نزيلة التأهيل» بالباحة

لجنة وزارية تحقق في ملابسات وفاة «نزيلة التأهيل» بالباحة
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تواصل- متابعات:

باشرت لجنة مختصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الأربعاء)، التحقيق في حادثة وفاة نزيلة سعودية (29 عاما) داخل مركز التأهيل الشامل بالباحة، قبل يومين، وذلك بناء على توجيه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، لكشف ملابسات الوفاة، بحسب “عكاظ”.

وأكدت المصادر أن اللجنة التي وصلت المنطقة مساء أمس الأول (الثلاثاء) شرعت في التحقيقات مع منسوبات المركز، في وقت حظيت الحادثة بمتابعة من إمارة منطقة الباحة، للوقوف على كافة تفاصيلها.

كما شرعت الجهات الأمنية المختصة، ممثلة في شرطة منطقة الباحة والنيابة العامة، في رفع البصمات من موقع الوفاة.

وأكدت المصادر أنه تم نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد بالباحة لحين إكمال إجراءات التحقيق مع مشرفات الدار والمناوبات بالقسم النسوي بالمركز، الذي يضم أكثر من 150 فتاة نزيلة.

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