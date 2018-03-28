بالفيديو.. ماذا قال المفتي عن جلوس المرأة مع أقارب زوجها؟

تواصل – الرياض:

حذَّر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من جلوس المرأة مع غير محارمها وتحديداً أقارب الزوج، لافتاً إلى أن ذلك يفتح الباب للشيطان.

ورد آل الشيخ على استفسار إحدى النساء خلال برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية” الأولى، حول المقصود بلفظ “الحمو” ورأي الدين في اعتيادها الجلوس في المنزل مع أقارب زوجها، قائلاً: “إن المقصود بالحمو هو قريب الزوج مثل الأخ والعم”.

وقال آل الشيخ إنه “لا يصلح أن تجلس المرأة إلا مع محرم لها، من لم يكن محرماً لها فإن جلوسها معه هذا أمر خطير”، مضيفًا أن دليل ذلك قول النبي الكريم “لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”.