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خلاف على قطعة أرض ينتهي بمحاولة قتل.. والقاضي يبطل الدعوى

خلاف على قطعة أرض ينتهي بمحاولة قتل.. والقاضي يبطل الدعوى
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تواصل – جدة:

تسبب خلاف على قطعة أرض في جدة، إلى مقاضاة شخص بتهمة محاولة قتل آخر بعد إشهار السلاح في وجهه، محاولا إطلاق النار عليه، فيما أبطلت المحكمة الإدارية القضية تحت بند شكوى كيدية بسبب شهادة الشهود.

وقالت مصادر مطلعة، إن المحكمة الإدارية بجدة تلقت دعوى قضائية من مواطن ادعى فيها أن مواطنا آخر جاء إلى منزله وطلب منه مقابلته، وحينما فتح الباب شاهد المتهم أمامه وأخرج من جيبه سلاحا، وضغط على زناده في محاولة منه لإطلاق النار عليه، ولكن وجد أن المسدس ليس بداخله رصاص، ومن ثم قام على الفور بالهرب بسيارته.

وأضافت المصادر، أن المدعي تقدم أمام المحكمة بورقة فيها شهادتان لشخصين ضد المتهم يشهدان بما ادّعى عليه لوجود خلاف بينهما على أرض ثم فر هاربا بسيارته، فيما قامت الشرطة بالقبض على المتهم، وباستجوابه اعترف بوجود خلاف بينهما على أرض، ولكنه أنكر إشهاره السلاح.

بدوره، طالب المدعي العام المحكمة بمحاسبة المتهم، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة لقاء ما بدر منه، إعمالا لمقتضى المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وفقا لـ”الوطن”.

وتابعت المصادر، أن ناظر القضية قام بإحضار شهود الإثبات والاستماع لهما بعدما تبين أن الشهادتين مكتوبة بصيغة واحدة، ما أدخلهما تحت بند الشهادة الكيدية ضد المتهم ليقضي بعدم إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية وأخذ الحكم الصيغة النهائية الواجب النفاذ.

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