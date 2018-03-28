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ضبط مواطنَين امتهنا سرقة الأغنام في الجوف

ضبط مواطنَين امتهنا سرقة الأغنام في الجوف
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط مواطنين اثنين، امتهنا سرقة الخراف وبيعها بأسعار أقل من قيمتها بطريقة سرية.

وفي التفاصيل، صرح المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات تمكنت من ضبط مواطنين بالعقد الثاني من العمر بعد توفر معلومات عن قيامهم بعرض مجموعة من الخراف للبيع بشكل سري وبأسعار أقل من قيمتها.

وأضاف النومس أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بسرقتها من شبك اغنام عائد لمواطن بالعقد الخامس من العمر وتعرف على خرافه وسلمت له وجرى إيقافهم وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص، والله الموفق.

 

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