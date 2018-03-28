تعليق الدراسة بجامعة الأمير فهد في تبوك

تواصل – واس:

وجه مدير جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان بتعليق الدراسة غدًا الخميس، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وحفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت تنبيها متقدما يفيد بحدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصة خلال النهار، وتصل سرعتها إلى أكثر من (65كم/ س)، وبرؤية أقل من (2كم)، وذلك على منطقة تبوك، وتشمل (تبوك، والوجه، وتيماء، وأملج)، والأجزاء المجاورة.

ومن المتوقع أن تكون بداية الحالة الساعة الـ06:00 صباح الخميس الموافق 29-3-2018، ونهايتها الساعة الـ20:00 مساء الخميس الموافق 29-3-2018.