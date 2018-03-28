«فوتسي راسل» تضم السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة

تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت مُؤَسَّسَة “فوتسي راسل” المعنية بمؤشرات الأسهم العالمية، الْيَوْم فِي مراجعتها المؤقتة لعام 2018 لتصنيف أسْوَاق الأسهم الدَّوْلِيَّة أنها قررت ضم السوق السعودي إِلَى مرتبة الأسْوَاق الناشئة الثانوية.

وأَوْضَحَت المُؤَسَّسَة، فِي بيان أَصْدَرَته الْيَوْم الأَرْبِعَاء، أن هذا القرار جاء عقب استيفاء السوق السعودي لمتطلبات الانضمام، مُشِيرَةً إِلَى أن الانضمام سيكون على مراحل بِسَبَبِ الحجم الكبير للسوق تبدأ فِي مارس 2019 وتَنْتَهِي فِي ديسمبر 2019.

وبَيَّنَت أن السوق السعودي سيكون الأكبر وزناً فِي المؤشر بالشرق الأوسط، حيث يبلغ وزنه 2.7% من مؤشر الأسْوَاق الناشئة، وقد ترتفع النسبة إِلَى 4.6% فِي حَالِ إِدْرَاج أَرَامْكُو.