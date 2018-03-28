«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«حمى الخرمة» في المملكة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

تعرّف على الإدارات التعليمية والجامعات التي علقت الدراسة

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

وزير الإسكان: إطلاق منتجات بالقسط الثابت قريباً بضمان 6 بنوك

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«حمى الخرمة» في المملكة

«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«حمى الخرمة» في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وَزَارَة الصحة بأنها لم تصدر أَي تعميم يتضمن تحذيرات بِشَأْنِ حمى الخرمة. وقَالَت فِي تَغْرِيدة عبر حسابها على “تويتر”: “ليس هناك أَي انْتِشَار لمرض حمى الخرمة، ولم تسجل أَي حالات مُؤكّدَة هذا العام فِي أَي مِنْطَقَة من مَنَاطِق المَمْلَكَة”.

وأَضَافَت: “هذا المرض معروف مُنْذُ عام 1995 وليس مرضاً جديداً وَتَمَّ التعامل مع عدد من الحالات فِي الأعوام السابقة ولم تسجل أَي حالات نقل للعَدْوَى من إِنْسَان إِلَى آخر، ولا من خلال تناول لحوم الماشية أو حليبها، مُشِيرَةً بأن المرض ينتقل غَالِباً عن طريق المخالطة المباشرة للحيوانات المصابة.

وبَيَّنَت أن أعراض الإِصَابَة فِي أكثر الحالات أعراض عَامَّة غير نزفية والوَفَيَات نادرة فِي الحالات غير النزفية. 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»

استنفار في «صحة جدة» لمواجهة «حمى الخرمة»

«الصحة»: لا أدلة علمية حول علاج زيت الزعتر للشعب الهوائية

«الصحة»: لا أدلة علمية حول علاج زيت الزعتر للشعب الهوائية

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

«الصحة» ترشح 437 متقدماً ومتقدمة لوظائفها الشاغرة

هل شرب اللبن مع الأرز يسبب السكري؟.. استشاري يجيب

هل شرب اللبن مع الأرز يسبب السكري؟.. استشاري يجيب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه
تقارير وحوارات

«أبي أحمد علي» أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ إثيوبيا.. تعرّف عليه

المزيد
مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!
مقالات

مراكز الصيانة تغلق أبوابها!!

المزيد
تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>