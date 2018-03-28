«الصحة» تكشف حقيقة تسجيل إصابات بـ«حمى الخرمة» في المملكة

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أكدت وَزَارَة الصحة بأنها لم تصدر أَي تعميم يتضمن تحذيرات بِشَأْنِ حمى الخرمة. وقَالَت فِي تَغْرِيدة عبر حسابها على “تويتر”: “ليس هناك أَي انْتِشَار لمرض حمى الخرمة، ولم تسجل أَي حالات مُؤكّدَة هذا العام فِي أَي مِنْطَقَة من مَنَاطِق المَمْلَكَة”.

وأَضَافَت: “هذا المرض معروف مُنْذُ عام 1995 وليس مرضاً جديداً وَتَمَّ التعامل مع عدد من الحالات فِي الأعوام السابقة ولم تسجل أَي حالات نقل للعَدْوَى من إِنْسَان إِلَى آخر، ولا من خلال تناول لحوم الماشية أو حليبها، مُشِيرَةً بأن المرض ينتقل غَالِباً عن طريق المخالطة المباشرة للحيوانات المصابة.

وبَيَّنَت أن أعراض الإِصَابَة فِي أكثر الحالات أعراض عَامَّة غير نزفية والوَفَيَات نادرة فِي الحالات غير النزفية.