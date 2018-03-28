هذا ما قاله أهالي المصري «عبدالمطلب» لنائب أمير الرياض (فيديو)

تواصل – الرِّيَاض:

واسى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير مِنْطَقَة الرِّيَاض أَهَالِي المقيم المِصْرِيّ عبدالمطلب أحمد حسين علي الذي استشهد مُتأثِّراً بشظايا الصاروخ الباليستي الذي أَطْلَقَته المِيلِيشْيَات الحوثية الإرْهَابية على مَدِينَة الرِّيَاض يوم الأحد الماضي.

وقال نائب أمير الرِّيَاض، فِي مقطع فيديو جمعه بأهالي المقيم المِصْرِيّ، إن المَمْلَكَة ومصر تجمعهما أواصر وعلاقات عميقة، داعياً الله عَزَّ وَجَلَّ أن يرحم الفقيد.

بِدَوْرِهِمْ، أكَّدَ أَهَالِي الشهيد المِصْرِيّ عبدالمطلب أنهم على اسْتِعْدَاد للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن المَمْلَكَة، مؤكدين أن بلاد الحرمين بلدهم ولن يسمحوا بالإساءة أو الاعتداء عليها.