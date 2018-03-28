متحدث «التحالف» يكشف عن طريقة تهريب الصواريخ الإيرانية للحوثيين

تواصل – الرِّيَاض:

كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشَّرْعِيَّة فِي اليمن العقيد تركي المَالِكِي عن طريقة تهريب الصواريخ البالستية الإيرانية لمِيلِيشْيَات الحوثي الإرْهَابية فِي اليمن.

وَأكَّدَ المَالِكِي فِي تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية أن إيران متورطة فِي تهريب صواريخ بالستية للمِيلِيشْيَا فِي اليمن عبر البحر، وأن التَحَالُف عرض الأدلة الدامغة على ذلك.

وأَضَافَ، أن تهريب الصواريخ لا يبدأ من إيران، ولكنه يبدأ من الضاحية فِي بيروت، ومِنْ ثَمَّ إِلَى سوريا ثم إِلَى إيران، ومن إيران تأخذها سفن وقوارب لتهربها إِلَى اليمن.

وَأكَّدَ المَالِكِي أن البحرية الأمريكية والفرنسية والأسترالية ضبطوا سفناً تقوم بالتهريب إِلَى اليمن.