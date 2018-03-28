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بالفيديو.. شرطي أمريكي يقتل رجلاً أسود في هيوستن

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تواصل – وكالات:

أَظْهَرَ تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ إطلاق شُرْطِيّ النار على رجل أمريكي من أصول إفريقية، فِي مَدِينَة هيوستن بولاية تكساس فِي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق نائب مدير الشرطة فِي هيوستن النار على داني راي توماس، الذي لم يكن مسلحاً، فأرداه قتيلاً، عند تقاطع مزدحم فِي أحد شوارع هيوستن فِي 22 مارس الْجَارِي.

وسمع صوت كايان يونغ، التي صورت الحادثة على هاتفها المحمول، وهي تروي مَا تراه، قائلة: “كان يجب ألا يطلق النار، مَا كان يجب عليه إطلاق النار على هذا الرجل”.

وقَالَت شقيقة توماس إنه كان لدى الشُرْطِيّ الذي أطلق النار خيار استخدام عصاه الكهربائية، أو أَي أداة غير قاتلة، إن كان بالفعل يريد السيطرة عليه.

وأَوْضَحَت شقيقة توماس لشبكة إن.بي.سي أن شقيقها كان يُعَانِي من اضطراب عقلي؛ بِسَبَبِ حزنه الشديد على غرق طفليه؛ إِذْ تواجه زوجته تهماً بالتسبب فِي حادثة إغراقهما.

ولَمْ يُصب نائب مدير الشرطة بأذى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث وَفْقَ مَا ذَكَرَت شبكة “إن بي سي” المحلية.

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