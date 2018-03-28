وزير الثقافة والإعلام يعلق على مشروع الطاقة الشمسية بالمملكة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد: إن مشروع الطاقة الشمسية الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيحول المَمْلَكَة من عاصمةٍ للنفط إِلَى عاصمةٍ للطاقة العالمية.

وَأكَّدَ وزير الإعلام – في تَغْرِيدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” – أن المشروع “ترجمة للإرادة السعودية الجادة نحو التطوير وبناء الاسْتِثْمَارَات النوعية، التي تنعكس إِيجَاباً على النمو الاقتصادي وتحقق أهداف الرؤية ذات الطموح”.

ووقع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الْيَوْم الأَرْبِعَاء فِي نيويورك، مذكرة تفاهم مع “سوفت بانك” لإِنْشَاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية فِي العالم.