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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المصري «عبدالمطلب» (صور)

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على المصري «عبدالمطلب» (صور)
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم عقب صلاة المغرب بجامع الملك خالد بأم الحمام صلاة الميت على الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين علي – مصري الجنسية – الذي استشهد متأثراً بشظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة الرياض أول أمس.

ونقل سموه لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ، داعياً الله عز وجل أن يتقبل الشهيد في منزلة الشهداء وأن يسكنه فسيح جناته.

 

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