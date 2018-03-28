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شركات تأجير السيارات تطالب بـ«خبير وافد».. و«العمل» تتمسك بالمواطنين

شركات تأجير السيارات تطالب بـ«خبير وافد».. و«العمل» تتمسك بالمواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

طالبت لجنة النقل البري في غرفة جدة بالسماح بوجود خبير أجنبي في قطاع مكاتب تأجير السيارات، مشيرة إلى أن المستثمرين تقدموا بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للسماح بوجود خبير أجنبي في مكاتب التأجير؛ لتولي الأمور الفنية والمتعلقة بالاستلام والتسليم، وتلقوا وعدًا من الوزارة بدراسة طلبهم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أباالخيل أن قرار توطين منافذ تأجير السيارات ينص على قصر العمل في النشاط على المواطنين؛ لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات الشريكة على متابعة تطبيق القرار من خلال الحملات التفتيشية، وفقا لـ”المدينة”.

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