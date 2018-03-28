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وكيل إمارة المدينة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجهني

وكيل إمارة المدينة يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجهني
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تواصل – واس:

أدى وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، وقائد لواء الملك فيصل للحرس الوطني اللواء حسين بن جابر الحربي عقب صلاة العصر اليوم في المسجد النبوي صلاة الميت على الجندي أول محمد عوّاد بن فضي الجهني أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني الذي استشهد خلال دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

ونقل وكيل الإمارة تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، لأسرة الشهيد, سائلاً المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

وعبرت أسرة الشهيد الجهني من جانبهم عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، ووكيل الإمارة، ومن شاركهم العزاء في فقيدهم، سائلين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.

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