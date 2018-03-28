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الطائف.. ضبط 77 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل أفران غاز

الطائف.. ضبط 77 ألف حبة مخدرة مخبأة داخل أفران غاز
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تواصل – واس:

تمكن رجال مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف، بالتعاون والتنسيق مع الجَمَارِك السعودية بمطار الطائف الدولي، من إِحْبَاط محاولة تهريب قرابة 77 ألف حبة من الحبوب المحظورة، والقبض على جميع الأشْخَاص الذين لهم علاقة.

وبَيَّنَت إِدَارَة مكافحة المخدرات أنّه جرى القبض على شخصين استقبلا شحنة من الحبوب المحظورة، حوت مَا يقارب (٣٢٧٣٠) من حبوب الكبتاجون المحظورة، و(٤٤٢٢٠) من حبوب الترامادول المخدرة، مُؤكّدَة أن ذلك جاء بتوفيق الله ثم يقظة وفطنة رجال الجَمَارِك بمطار الطائف الدولي، وحرص رجال المكافحة على ضبط جميع الأشْخَاص ذوي العلاقة.

وأَشَارَت إِلَى أن كميات الحبوب المحظورة كانت مخبأة داخل أفران غاز مشحونة على رحلة قادمة من خارج المَمْلَكَة، وتمكن رجال الجَمَارِك من الكشف عنها، وبعد التنسيق مع إِدَارَة المكافحة، تُركت الُشحنة لتعبر نقاط التفتيش، واستكمال سيرها، حيث تَمَّ رَصْدُها ومتَابَعَتها من قبل رجال المكافحة حتى تم وصولها إِلَى المستقبل، وعَلَى الْفَوْرِ داهم رجال الأمن الأشْخَاص وَتَمَّ القبض عليهم جَمِيعاً، مُؤكّدَة أن رجال مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع جميع القطاعات الأمنية والرقابية على المنافذ والمطارات قادرون – بعون الله – وبما يحظون به من اهتمام ودعم ورعاية من ولاة الأمر، على كشف الأساليب المختلفة التي تتخذها العناصر الإِجْرَامية لتمرير سمومهم إِلَى داخل الوطن، والتصدي لجميع محاولاتهم وإِحْبَاطها، والقبض عليهم وضبط مَا بحوزتهم لنيل جزائهم العادل.

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