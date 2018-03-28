متعصب كندي يعترف بقتل 6 مسلمين داخل مسجد

تواصل – وكالات:

اعْتَرَفَ متهم من المتعصبين للعرق الأبيض، الْيَوْم الأَرْبِعَاء، يُحاكم بِتُهْمَة قتل ستة مُصَلِّينَ فِي مسجد فِي كيبيك فِي 2017، بارتكاب الجريمة، كما أَقَرَّ بست تهم أُخْرَى بمحاولة قتل.

وكان الكسندر بيسونيت (28 عاماً) نَفَى ارتكابه تلك الجريمة فِي بداية المحاكمة، الاثْنَيْنِ الماضي، إلا أنه غير رأيه بَعْدَ ذَلِكَ بساعات.

ولم يتسن نشر أَي من مداولات المحكمة فِي ذلك الوقت؛ بِسَبَبِ حظر النشر.

وقال بيسونيت: «لقد قررت الاعتراف بالذنب فِي جميع التهم.. لكي أجنب عائلات الضحايا» عيش تفاصيل فظائع الهجوم.

وسمعت أصوات البكاء فِي المحكمة عندما قبل القاضي فرانسوا هوت اعتراف بيسونيت، بعد أن أمرت المحكمة بالحصول على تقييم من طبيب نفسي.

ويواجه بيسونيت الآن حكماً بالسجن لمدة 25 عَاماً على الأقل.