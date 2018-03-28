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وزير النقل يتفقد تقاطع الأبراج بالرياض

وزير النقل يتفقد تقاطع الأبراج بالرياض
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تواصل – الرِّيَاض:

تفقد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أَمْس الأَعْمَال النهائية لمشروع تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الإمام سعود بن فيصل (تقاطع الأبراج) والذي يُعتبر مدخلاً جديداً للدرعية، ويعتبر من مشاريع الطرق الهامة التي تنفذها وَزَارَة النقل بمَدِينَة الرِّيَاض؛ لدوره فِي تسهيل حركة المرور وربط عدد من الطرق والشوارع الرَئِيسِيّة المؤدية لمواقع حيوية ومنشآت تِجَارِيّة.

واطَّلَعَ خلال الجولة على آخر مراحل المشروع الذي يتضمن افتتاح الطريق الرَئِيسِيّ أعلى الجسر منتصف الشهر القادم.

وكان الدكتور العامودي قد قَامَ بجولة تفقدية على المشروع قبل ثلاثة أشهر، وَهِي الجولة التي كان لها الأثر الأَكْبَر فِي تذليل العوائق التي كانت تعترض تنفيذه؛ حيث وجّه العامودي حينها بسرعة إِنْجَاز المشروع مع ضمان الجودة ومراعاة كَافَّة اشتراطات وعوامل السلامة.

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