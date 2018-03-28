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الرئيس اليمني يطالب بوضع حد لتدخلات إيران ودعمها للميليشيات الإرهابية

الرئيس اليمني يطالب بوضع حد لتدخلات إيران ودعمها للميليشيات الإرهابية
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تواصل – واس:

بحث الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي الْيَوْم الأَرْبِعَاء، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر، التحديات التي تواجهها اليمن بِسَبَبِ اعتداءات المِيلِيشْيَات الانْقِلَابية.

واسْتَعْرَضَ اللقاء، وَفْقاً لوكالة الأنباء اليمنية، تداعيات الاعتداء الإِجْرَامي الأخير الذي قامت به مِيلِيشْيَا الحوثي والمتمثل بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على العاصمة الرِّيَاض ومدن أُخْرَى آهلة بالسكان؛ مَا يؤكد إرْهَاب المِيلِيشْيَات الانْقِلَابية واسْتِمْرَار دعم إيران لتلك المِيلِيشْيَات الحوثية وانتهاكها القرارات الدَّوْلِيَّة.

وَأكَّدَ الرئيس اليمني أن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته فِي هذا الإطار، ووضع حد للتدخلات الإيرانية فِي المِنْطَقَة وإلزامها بذلك.

مِنْ جَانِبِهِ، جدد السفير الأمْرِيكي، موقف حُكُومَة بلاده الداعم لليمن والشَّرْعِيَّة الدستورية والرافض للتدخلات الإيرانية فِي المِنْطَقَة.

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