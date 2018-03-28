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«الفضلي» يصدر قراراً بتغيير مسمّى مديريات المياه في المناطق

«الفضلي» يصدر قراراً بتغيير مسمّى مديريات المياه في المناطق
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تواصل – واس:

أَصْدَرَ مَعَالِي وزير البِيئَة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس مجلس إِدَارَة شركة المياه الوطنية قَرَاراً بتغيير مسمى المديريات العَامَّة للمياه فِي المَنَاطِق إِلَى المديريات لخدمات المياه، وتتبع شركة المياه الوطنية مباشرة.

وأَوْضَحَ وكيل الوَزَارَة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، أن القرار يَأْتِي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للوَزَارَة لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المَمْلَكَة 2030؛ لرفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الفاعلية.

وأَفَادَ موكلي أن القرار يساعد على تركيز دور قطاع توزيع المياه فِي المَنَاطِق الذي تشرف عليه شركة المياه الوطنية، والمتمثل فِي تقديم خدمات المياه والصرف الصِحِّيّ للمستفيدين، ومرحلة تحضيرية لتخصيص القطاع.

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