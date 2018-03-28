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هيئة الاستثمار تمنح تراخيصَ لـ13 شركة أمريكية للعمل بالمملكة

هيئة الاستثمار تمنح تراخيصَ لـ13 شركة أمريكية للعمل بالمملكة
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تواصل – واس:

منحت الهَيْئَة العَامَّة للاسْتِثْمَار رخصاً اسْتِثْمَارية لمجموعة من الشَّرِكَات الأمريكية البالغ عددها 13 شركة، وذلك على هامش أَعْمَال منتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأَوْضَحَ مَعَالِي محافظ الهَيْئَة العَامَّة للاسْتِثْمَار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، أن الرخص التي تم منحها للشركات الأمريكية الـ 13، تأتي فِي إطار سعي المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية لتحفيز الشَّرِكَات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاسْتِثْمَارَات بما يتوافق مع رؤية المَمْلَكَة 2030، وتعزيز تنافسية البِيئَة الاسْتِثْمَارية فِي المَمْلَكَة، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب اسْتِثْمَارَات أجْنَبِيَّة أُخْرَى.

وَأكَّدَ المهندس العمر أن الهَيْئَة العَامَّة للاسْتِثْمَار تعمل على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها أن تسهل على المستثمرين ممارسة الأَعْمَال فِي المَمْلَكَة، وتحسين البِيئَة التنظيمية والإجرائية لتمكين اسْتِثْمَارَات نوعية، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأَعْمَال، وإيجاد بِيئَة جاذبة للمستثمرين، بحيث تصبح حركة الأَعْمَال أكثر سهولة وكفاءة.

يُذْكَرُ أَنَّ قطاعات الشَّرِكَات التي منحت التراخيص تنوعت بين الخدمية، والصناعية، وتقنية المعلومات، والخدمات النفطية، والإِنْشَاءات، وصناعة السيارات، والبِيئَة، والخدمات الغذائية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.

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