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خلال 24 ساعة.. تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الدمام

خلال 24 ساعة.. تسجيل إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور في الدمام
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تواصل – واس:

أَوْضَحَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة أنه تم تسجيل إِصَابَة واحدة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 فِي مَدِينَة الدمام، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبَيَّنَت الوَزَارَة فِي إيجازها الْيَوْمي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة مُنْذُ بداية انْتِشَار الفَيْرُوس بلغ 11931 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 167حالة، فِي حين جرى التخلص من 7644 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحةً أنها تلقت 6 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وَأَكَّدَت وَزَارَة البِيئَة، أن حَمْلَاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّةً، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

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