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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم

«حساب المواطن» يوضح 3 شروط للأهلية للحصول على الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد “حساب المواطن” على شروط الأهلية وتطابق البيانات المفصح عنها فِي البوابة الإِلِكْتُرُونِيّة، مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأُخْرَى، بِالإِضَافَةِ إِلَى شَرْطَيّ الجنسية والإِقَامَة؛ للحصول على الدعم المستحق للمستفيدين.

وأَوْضَحَ حساب المواطن، فِي تَغْرِيدة عبر حسابه فِي “تويتر”، أن من شروط الأهلية مَا يلي:

الجنسية السعودية: أن يكون المستفيد الرَئِيسِيّ سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك (حاملو بطاقات التنقل، زوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن”.

الإِقَامَة فِي المَمْلَكَة: داخل حدود المَمْلَكَة، وألا يكون سجيناً، أو فِي أحد مراكز الإيواء الحُكُومِيَّة.

توافق البيانات: وتعني توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

 

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