موجة غبار تضرب جدة ومكة.. احذروا تدني الرؤية (فيديو)

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تتعرض مدينتا جدة ومكة المكرمة، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، لموجة من العواصف الترابية تحدّ من الرؤية الأفقية بشكل ملموس.

وحذَّر موقع “طقس العرب” من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الخارجية، ونصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضرورة أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تهبّ على المنطقة رياحٌ جنوبية قوية تعمل على إثارة الغبار والأتربة بشكل كبير، وتعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 800 متر وربما انعدامها في بعض المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم الأربعاء يشهد رياحاً سطحية تصل سرعتها إلى 50 كلم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من ٢ كلم، وتوقعت أن تنتهي الحالة في تمام الساعة السادسة مساءً.