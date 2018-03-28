مقاطعة صينية تشن حرباً على «حلال للمسلمين»

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أجبرت السلطات في مدينة نينغشيا، ذاتية الحكم في الصين والواقعة شمال غربي البلاد، على عدم وضع كلمات باللغة العربية على منتجاتها، خصوصاً عبارة “منتجات حلال”.

ونقلت صحيفة “جلوبال تايمز”، عن سكان مدن أوتشونغ وينتشوان، أن السلطات المحلية طلب استبدال تسميات المطاعم والأكشاك المكتوبة باللغة العربية.

وبحسب الصحيفة، طلُب من أصحاب المتاجر الصغيرة والكبيرة إزالة المنتجات الحلال، المكتوب عليها باللغة العربية، من رفوفها مؤقتاً؛ لاستبدالها بكتابات جديدة بالصينية.

يذكر أن هذه التغييرات ليست الوحيدة التي تحصل في هذه المنطقة، فقد شهدت مدينة وينتشوان، في شهر مارس من العام الماضي، مزجاً جمع بين العمارة العربية والهندسة المعمارية التقليدية؛ لتوحيد “الأجواء المعمارية” وجعلها تتناغم مع الطراز الصيني التقليدي.