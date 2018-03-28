خبير طقس يطالب بتعليق الدراسة في جدة غدًا

تواصل- الرياض:

طالب خبير الطقس صالح الشيخي، بتعليق الدراسة في مدارس جدة غداً الخميس، وأرجع ذلك إلى شدة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، وأضاف “نشاط الرياح غداً يختلف عن اليوم بشدته والبداية المبكرة من الساعة 11 صباح الخميس”.

جاء ذلك في تغريدة للشيخي قال فيها: “برأيي تعليق الدراسة لمكة وجدة والمراكز التابعة لهم يوم الغد الخميس هو قرار حكيم، لأن النشاط غداً يختلف عن اليوم بشدته والبداية المبكرة من الساعة 11 صباح الخميس”.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد: إن منطقة مكة تشهد اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 50 كلم ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من ٢ كلم، ونهاية الحالة: الساعة السادسة مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لحالة الطقس اليوم الأربعاء، أن تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية).