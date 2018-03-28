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القصيم.. «العمل» تُلاحق مصوِّر فيديو فتيات الدار الاجتماعية

القصيم.. «العمل» تُلاحق مصوِّر فيديو فتيات الدار الاجتماعية
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تواصل- راضي الزويد:

أكد أحمد المعارك، مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، أن فرع الوزارة يعتزم مقاضاة أحد الأشخاص بعد تصويره ونشره فيديو أساء لأحد الدور الاجتماعية بمنطقة القصيم.

وبين “المعارك” أن الحالة قد رفعت للإدارة القانونية في الوزارة بغرض التتبع والرفع للنيابة العامة، منوهاً إلى أن المصور قد استغل فترة انتظار الفتيات للسائق في وقت خروجهن لقضاء حوائجهن.

وأضاف “المعارك” أن دار الحضانة الاجتماعية ودار التربية الاجتماعية للبنات تعمل على توفير الحياة الكريمة للنزلاء من خلال تقديم الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية ودمجهم بين أفراد المجتمع، مشدداً على أنها دور اجتماعية وليست حجراً أو دار توقيف، وأن للنزيلات حق الاندماج والتعايش والخروج وفقاً لضوابط معينة.

 

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