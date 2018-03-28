إحصائية للشبكات الاجتماعية الأكثر استخداماً بالمملكة.. وترتيب مفاجئ لـ«تويتر»

تواصل – فريق التحرير:

نشرت شركة “هوتسوت” المعنية بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، إحصائية للشبكات الاجتماعية الأكثر استخداماً في المملكة العام الماضي.

وبحسب الإحصائية التي نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني، فإن تطبيق الدردشة “واتسآب” حل بالمرتبة الأولى بنسبة 73%، فيما جاء موقع “لينكدإن” بالمرتبة الأخيرة بنسبة 24%.

وجاءت المفاجئة بالنسبة لموقع التدوين القصير “تويتر” والذي يعتبر الأشهر في المملكة والأكثر استخداماً بحسب المتعارف؛ إذ حل بالمرتبة الخامسة بنسبة 52%.

الترتيب

1- واتسآب: 73%.

2- يوتيوب: 70%.

3- فيسبوك: 66%.

4- انستقرام: 54%.

5- تويتر: 52%.

6- سناب شات: 39%.

7- جوجل بلاس: 32%.

8- لينكدإن: 24%.