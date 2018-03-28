هيكل تنظيمي جديد لوزارة الخدمة المدنية.. تعرَّف على أبرز الملامح

تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان، قراراً إدارياً بالموافقة على هيكل تنظيمي حديث لوزارة الخدمة المدنية؛ وذلك نتاج عمل مهني تشاركي مكثف من خلال لقاءات وورش عمل لمنسوبي الوزارة، بهدف بناء هيكل إداري يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة؛ وذلك لضمان قدرة الوزارة ووحداتها التنظيمية على تطبيق الاستراتيجية وقيام الوزارة بدورها المستقبلي بتميز وفعالية.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الخدمة المدنية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وما اشتملت عليه من مبادرات ومشاريع في برنامج التحول الوطني 2020 وما يُبنى عليه من أهداف لتحقيق رؤية المملكة 2030، وما تعمل عليه الوزارة بشكل مكثف للتحول في أعمالها على نحو داعم وممكن للجهات الحكومية من خلال تمكينها من القيام بكافة المهام المُناطة بها بكفاءة وفعالية، ومركزاً على جانب التنمية الإدارية بالقطاع العام وما يشتمل عليه من تنظيم وتطوير ودعم وإشراف عام على شؤون الخدمة المدنية.

واشتمل القرار على الدفع بقيادات شابة طموحة لديها الإمكانات والمؤهلات المناسبة لتولي مناصب قيادية وإشرافية من الجنسين، وتمكين المرأة بشكل جَلي وواضح لتولي مناصب قيادية في الوزارة، مع بثّ روح جديدة في مفاصل الوزارة بكافة قطاعاتها المختلفة، عبر تعيين هذه القيادات الشابة ممن يحملون المؤهلات العلمية العليا والخبرات الجيدة من منسوبي الوزارة، وذلك تعزيزاً للبرامج الهادفة لدعم وتنمية رأس المال البشري في القطاع العام.