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كيف تتجنب «حساسية الملابس» مع دخول الصيف؟

كيف تتجنب «حساسية الملابس» مع دخول الصيف؟
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تواصل – فريق التحرير:

دعت الدكتورة مرفت الحجيلان، رئيس قسم الجلدية بمدينة الملك سعود الطبية، إلى أهمية اختيار جودة ونوع القماش المناسب للجلد حتى لا يصاب بالحساسية الجلدية.

وقالت “الحجيلان” في تصريح صحفي: إن “البعض يعاني من الحساسية تجاه أنواع معينة من القماش، كالصوف والحرير، والألياف الصناعية، وخاصة البوليستر”.

وأوضحت أن حساسية الملابس تسببها “مادة الفورمالين التي قد تسبب الحساسية بالجلد، خاصة في فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو وتزايد العرق”، مشددة على أهمية غسل ملابس البوليستر قبل ارتدائها.

ولفتت “الحجيلان” إلى أن أبرز أعراض الحساسية تكون عبارة عن احمرار في الجلد وظهور بقع تثير الحكة، وتظهر على اليدين، العنق، الوجه والقدمين، وقد تصل أحياناً إلى حساسية بالعين أو الأنف، أو حتى الشعب الهوائية، وتؤدي إلى ضيق بالتنفس.

وأوضحت رئيس قسم الجلدية بمدينة الملك سعود باستخدام الملابس القطنية بشكل دائم، مع الاستحمام اليومي بالماء الفاتر والصابون المطهر، إضافة إلى استشارة طبيب الجلدية في حال ظهور أي نوع من الأعراض السابقة لأخذ العلاج المناسب.

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