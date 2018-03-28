«الغذاء والدواء» تكشف نتائج برنامج رصد بقايا المبيدات بالأغذية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

خليص.. ضبط شاب ابتز فتاة وهددها بالقتل ما لم تحقق رغباته

وفاة 3 طلاب أشقاء إثر حادث مروري مروع

وفاة 3 طلاب أشقاء إثر حادث مروري مروع

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

بأمر خادم الحرمين.. قراران لصالح المبتعثين والدارسين على حسابهم بالخارج

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

مسؤول يوضح حقيقة صدور قرار بعلاوة سنوية للمتقاعدين

«الغذاء والدواء» تكشف نتائج برنامج رصد بقايا المبيدات بالأغذية

«الغذاء والدواء» تكشف نتائج برنامج رصد بقايا المبيدات بالأغذية
0

تواصل – واس:

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء, نتائج البرنامج الوطني الأول لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها أمس عن بقايا المبيدات في الأغذية، وآلية التخلّص منها في المنتجات الغذائية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري، أن الهيئة أطلقت البرنامج للتأكد أن بقايا المبيدات لم تتجاوز الحد الأعلى المسموح به في المنتجات، وهو الحد الآمن للمستهلك المعتمد من قبل الهيئات الدولية المتخصصة، مشيراً إلى أن الأغذية المستهدفة قُسّمت إلى 3 مجموعات، هي: الحبوب والبقول، والخضار، والفواكه.

وأفاد أن البرنامج الوطني الأول لرصد بقايا المبيدات في الأغذية، تضمن الكشف عن بقايا 300 نوع من أنواع المبيدات المحتمل وجودها في المنتجات الغذائية، وذلك في مناطق الرياض، جدة، الدمام، نجران، المدينة المنورة، بريدة، الجوف، وجازان.

وتطرق الدكتور الدوسري إلى أن 7970 عينة غذائية تم تحليلها، وتبين أن 91.3% من العينات (7282 عينة) مطابقة للمواصفات، و62.03 % (4944 عينة) خالية من بقايا المبيدات، و27.97% (3026 عينة) توجد بها مبيدات في الحدود القصوى الآمنة، و8.63% من العينات (688 عينة) فيها مبيدات أعلى من الحد المسموح به.
وأشار إلى أن الحبوب والبقول الأكثر احتواءً على بقايا المبيدات متجاوزة الحدود المسموح بها بنسبة 10.95%، تليها مجموعة الفواكه بنسبة 8.68%، والخضراوات 8.21%.
يُذكر أن الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة تأتي ضمن برنامج يهدف إلى الكشف عن بقايا المبيدات في الخضار والفواكه والتأكد من سلامة تلك المنتجات وخلوها من المبيدات أو عدم تجاوز المبيدات فيها الحدود المسموح بها، وهو الحد الآمن للمستهلك المعتمد من الهيئات الدولية المختصة، وتحديد الأغذية الأكثر تلوثاً بها ومصادرها، إضافة إلى الكشف عن استخدام المبيدات غير المسجلة والمحظورة في الأغذية المحلية والمستوردة للحد من بقايا المبيدات في المنتجات الغذائية.
وتركّز الحملة على توضيح كيفية وصول بقايا المبيدات للغذاء والحدود القصوى لها في الأغذية، مع توضيح أخطار التعرّض لها، وإرشاد المستهلكين بالطرق الفعّالة والعلمية لتقليل التعرض لبقايا المبيدات في الأغذية، وبيان دور الهيئة في الحد من خطرها.
وتمثل بقايا المبيدات في الأغذية كميات المبيدات التي تبقى على سطح أو داخل المنتجات الزراعية بعد انتهاء فترة “تحريم” المبيد، أي الفترة التي يُمنع فيها حصاد المحاصيل الزراعية المعاملة بالمبيدات.

وتصل المبيدات إلى بعض الأغذية عن طريق رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات، ويجب ألا تتخطى الحدود القصوى، أي الحد الأعلى المسموح به من متبقيات المبيدات في الأغذية، وهو الحد الآمن للمستهلك المعتمد من الهيئات الدولية المتخصصة.

وأطلقت الهيئة صفحة الكترونية للحملة التوعوية تحتوي على المعلومات كافة، ونتائج البرنامج الوطني الأول لرصد بقايا المبيدات في الأغذية.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تتحرك ضد «بقايا المبيدات في الأغذية»

«الغذاء والدواء» تتحرك ضد «بقايا المبيدات في الأغذية»

«الغذاء والدواء» ترفض فسح 116 ألف طن مواد غذائية

«الغذاء والدواء» ترفض فسح 116 ألف طن مواد غذائية

«الغذاء والدواء» تطور إجراءات التسجيل وترفع كفاءة عمل المنافذ

«الغذاء والدواء» تطور إجراءات التسجيل وترفع كفاءة عمل المنافذ

«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا

«الغذاء والدواء»: الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية كان ضعيفا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا
تقارير وحوارات

تعرَّف على الفريق الرسمي المصاحب لولي العهد في زيارته لأمريكا

المزيد
«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية
تقارير وحوارات

«التحالف»: للمملكة حق الرد على إيران وفقاً للقوانين الدولية

المزيد
مضمار العلماء
تدوينات حرة

مضمار العلماء

المزيد
تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي
تقارير وحوارات

تعرَّف على «حي القيروان» شمال الرياض الذي استهدفته صواريخ الحوثي

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>