بدء التسجيل في تدريب «فني تشغيل خطوط حديدية».. والراتب 6 آلاف ريال

تواصل- فريق التحرير:

أعلن المعھد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجیل في البرنامج التدريبي لـ”فني تشغیل خطوط حديدية”، المنتھي بالتوظیف في شركة “أديف – السعودية”، وھي من الشركات المشغلة لقطار الحرمین.

واشترط المعھد على الراغب في التقديم للالتحاق بالبرنامج، أن يكون سعودياً، وأن يكون عمره بین 18 و25 عاما، وألا يقل معدله في الثانوية العامة عن 80% وألا يقل مستواه في اللغة الإنجلیزية عن درجة 4 في IELETS، وأن يكون المتقدم لائقاً طبیاً.

وأوضح “سرب”، أن مدة البرنامج ستكون 6 أشھر، وسیصرف للمتدرب 2000 ریال مكافأة شھرية خلال فترة التدريب، وبعد اجتیاز البرنامج التدريبي سیوظف الخريجون في مھنة تشغیل خطوط حديدية، مشیرة إلى أن الراتب الشھري بعد اجتیاز البرنامج 6 آلاف ريال.

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