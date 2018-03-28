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حلوى خاصة لحماية البشرة من أشعة الشمس

حلوى خاصة لحماية البشرة من أشعة الشمس
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تواصل – وكالات:

ندرك جميعاً أهمية وضع الواقي الشمسي لحماية بشرتنا من أشعة الشمس الضارة، إلا أن بعض الأشخاص يهملون استخدامه في الكثير من الأحيان الأمر الذي يعرضهم لأضرار قد تكون خطيرة على حياتهم.

ومن هذا المنطلق تم إنتاج نوع خاص من الحلوى مستخلص من فاكهة الغريب فروت ونبات إكليل الجبل اللذين يحتويان على عنصر البلوكوديو ليكوتوموس الذي يعمل على تقليل الأكسدة في خلايا الجلد.

وبحسب الدراسات التي تدعم فعالية هذا المستخلص والذي تم إنتاجه على شكل حبوب من الحلوى أطلق عليها “صان دوتس”، فقد أظهرت تجربة سريرية عشوائية أجريت على عشرة أشخاص أصحاء، بأن تناول هذا المستخلص يمنع التهاب الجلد الضوئي الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى أنه يوقف تلف الأحماض النووية في الجلد.

وأظهرت التقييمات السريرية وبيانات قياس اللون في دراسة أخرى أجريت في 2017 بأن تناول هذا المستخلص يحول دون الإصابة بأمراض الجلد ويقلل من احتمال هرم خلاياه في وقت مبكر من العمر.

من جهته قال استشاري الأمراض الجلدية بمستشفى كنت أند كانتربيري، أندرو بيرني، إن أي ابتكار للحد من إصابة الجلد بالأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية هو أمر جدير بالإشادة. ويعتبر استخدام منتج “صان دوتس” إضافة هامة لمنتجات الحماية من أشعة الشمس الضارة”.

وعبَّر بيرني عن دعمه المطلق لهذا المنتج، إلا أنه حذر في الوقت ذاته من اعتماد هذا المنتج كبديل للواقيات الشمسية الأخرى قبل استكمال الدراسات واعتماده بشكل نهائي، وفق ما ورد في موقع “ميترو” الإلكتروني.

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