كيف علق «الكرملين» على الاتفاق «غير المسبوق» بين المملكة وروسيا؟

تواصل- وكالات:

علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على تصريحات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول اتفاقية دولية طويلة الأمد في مجال الطاقة بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في سوق الطاقة.

وقال بيسكوف: “الاتصالات الروسية السعودية على مختلف المستويات، على المستوى الرفيع والخبراء وعلى أعلى المستويات، تتطور بنشاط كبير، يجري خلال هذه الاتصالات بحث مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك، بما في ذلك التعاون في أسواق الطاقة”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال، خلال مقابلة مع “رويترز”، إن الرياض وموسكو تدرسان تمديد تعاون في كبح إنتاج النفط بدأ في يناير 2017، في أعقاب انهيار أسعار الخام.

وقال إن البلدين يعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.