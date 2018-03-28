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شراكة إعلامية بين «تواصل» ومجمع الشيخ «عبدالله الراجحي»

شراكة إعلامية بين «تواصل» ومجمع الشيخ «عبدالله الراجحي»
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تواصل- فريق التحرير:

وقَّعت صحيفة “تواصل” الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع “مجمع الشيخ عبد الله الراجحي” الخيري، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتهدف الشراكة إلى دعم العمل الخيري إعلامياً، وتعظيم أثره اجتماعياً على القطاع غير الربحي، وتحقيق الحضور الإعلامي للأنشطة الخيرية والدعوية التي تقدمها الجهات الخيرية وفي مقدمتها مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

كما تهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة الفرد بأهمية المؤسسات الخيرية ودورها في الحفاظ على سفينة المجتمع، إظهار الوجه المشرق للمجتمع في الجوانب الخيرية، وتحفيز المجتمع على المنافسة والمسابقة لفعل الخير.

وبحسب اتفاقية الشراكة، تنشر “تواصل” فعاليات وأنشطة “مجمع الشيخ عبد الله الراجحي”، وتقديم الرعاية الإعلامية للملتقيات والمؤتمرات التي يرعاها المجمع.

 

 

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