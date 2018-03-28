مؤتمر رفيع المستوي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن

تواصل – واس:

تنظم الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتي سويسرا والسويد في الثالث من شهر أبريل المقبل مؤتمراً رفيع المستوي للمانحين، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وكان معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس قد أعرب عن تقديره لما تقوم به المملكة العربية السعودية من مساهمات إنسانية في العالم، وتقدمه من أجل الشعب اليمني، ودعمها وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، داعيا الدول للمساهمة في هذا الجهد الإنساني.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس الثلاثاء.