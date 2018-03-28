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«ساما»: اعتماد نظام سندات جديد باستخدام مزادات بلومبرج

«ساما»: اعتماد نظام سندات جديد باستخدام مزادات بلومبرج
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تواصل – واس:

أتمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بنجاح مشروع تطوير منصة طرح أذونات ومرابحات ساما “منصة ساما الإلكترونية” باستخدام نظام مزادات بلومبرغ، الذي من شأنه تسهيل مشاركة المصارف المحلية والدولية العاملة في المملكة في السوق الرئيسية للأذونات والمرابحات، حيث انتهت المؤسسة من إصدارها الأول من خلال النظام الجديد.

وبين محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي ، أن تطوير المنصة يعد جزءاً من دور المؤسسة في تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما أن تحسين طروحات أدوات إدارة السيولة يشكل خطوة مهمة نحو تطوير عملية تسعير أذونات ومرابحات ساما إلى ما هو أنسب ومتبع عالمياً مما يسهم في رفع مستوى سوق الدين وإدارة السيولة بالمملكة عبر المنصة الإلكترونية.

من جانبه أفاد رئيس منتجات تداول الدخل الثابت في بلومبرغ نيكولاس بين،أن العمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على نظامها الجديد لإصدار السندات، إذ يوفر حلول بلومبرغ طريقة مثلى وفعالة من حيث التكلفة وآمنة لإدارة العمليات للأسواق الرئيسية للمُصدرين الذين سيضطرون خلاف ذلك إلى القيام بعملية يدوية، أو لبناء وتنفيذ حلولهم الخاصة بهم.

ويسمح نظام مزادات بلومبرغ الذي يعـد حلاً متطوراً للمزاد متكاملَ الإدارة للجهات الحكومية والمؤسسات المالية بإجراء مناقصات مزاداتهم إلكترونيا مع المتعاملين الذين يمكنهم تتبع المزادات وإدخال العطاءات عبر منصة ” بلومبرغ بروفيشنال”، كما يعد النظام جزءاً من عروض مزادات متعددة الأصول في بلومبرغ تتكامل تماماً مع البيانات والأخبار والتحليلات وأدوات الاتصالات المتاحة على المنصة.

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