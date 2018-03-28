«الصحة» تكشف سبب ارتفاع نسبة المُقلعين عن التدخين بالمملكة لـ 31%

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد عيادات مكافحة التدخين خلال العام الماضي، بنسبة 59%‏؛ ليصبح عددها الإجمالي بالمملكة “254 عيادة” بدلاً من 160 عيادة.

وأسهم الارتفاع في عدد عيادات “مكافحة التدخين” في تسهيل الوصول للخدمات العلاجية بتدريب أكبر عدد من أطباء الأسرة، كما تم توفير أدوية الإقلاع عن التدخين.

ونوهت إلى زيادة الإقلاع عن التدخين بنسبة 31%‏ وتحسين الحالة الصحية للمدخنين من خلال تكثيف الحملات التوعوية وتوجيه ومتابعة الزائرين للعيادات.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة في تقرير حديث عن إنجازاتها للعام 2017 م، أنه تم زيادة عدد العيادات النفسية بالمراكز الصحية، حيث أصبح عددها 248 عيادة متوفرة في 312 مركزاً صحياً، وأسهم ذلك في الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية وعلاجها في مراحلها الأولية وذلك من خلال تدريب أطباء العائلة وأطباء الرعاية الأولية على التعامل مع الحالات النفسية وتوفير الأدوية النفسية الأساسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.