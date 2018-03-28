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أهالي جازان يشكون من هجوم البعوض

أهالي جازان يشكون من هجوم البعوض
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تواصل – جازان:

قال أمين أمانة منطقة جازان عبدالله الدبيان: إن برنامج الرش مستمر وفق خطة عمل يتم من خلالها رش جميع تجمعات المياه في أحياء جازان.

وأكد استمرار الرش داخل المنازل من خلال فرق متخصصة للعمل في ذلك، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على حصر أصحاب الأراضي الفضاء وإشعارهم بضرورة الردم الوقائي لمنع تجمع المياه السطحية أو مياه الأمطار.

وكان عدد من المواطنين قد عبروا عن استيائهم من تكاثر البعوض بشكل غير متوقع داخل وخارج المنازل، فيما لفتت الباحثة الاجتماعية هالة عايض إلى غياب دور الأمانة في علاج هذه المشكلة التي تكبد المواطن شراء المبيدات يوميا للقضاء على البعوض دون جدوى، مطالبة الجهات المختصة بالوقوف على مشاكل الأحياء وتفادي أن يتطور تكاثر البعوض قبل أن يتسبب بكوارث بيئية وأمراض تهدد صحة المواطنين، حسب «الوطن».

جدير بالذكر أن الأمراض التي يتسبب البعوض في نقلها هي: الملاريا، وحمى الضنك، والحمى الصفراء، ومرض شيكونغونيا، وداء الفيل.

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