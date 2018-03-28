كم مليار ريال ينفقها المواطنون على القهوة والشاي؟

تواصل – جدة:

ينفق السعوديون ما يقارب “6.2” مليار ريال لشرب القهوة والشاي كمعدل سنوي، حيث حقق السوق المحلي في الأعوام السابقة نمواً عالياً في حجم المبيعات؛ ما جعل سوق القهوة والشاي الأسرع نمواً في العالم.

وقد شهدت مدينة جدة مهرجان القهوة والشاهي الأول من نوعه في المملكة، ويسلط المهرجان الضوء على الثقافة الشعبية المتعلقة بالقهوة والشاهي في المنطقة والعالم.

وعرض أفضل منتجات القهوة والشاي والمشروبات ذات العلاقة بهدف لفت انتباه المعنيين في قطاع الضيافة والباحثين عن رفع مستوى خدمات القهوة والشاي إلى أبعد مما هو متاح، وتحت منصة واحدة لموزعي القهوة والشاي للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في بلد أصبحت القهوة جزءًا أساسياً من ثقافته وعاداته، حيث تعد القهوة والشاي من المشروبات الأكثر استهلاكاً في المجتمع. حسب “الرياض”