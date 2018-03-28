نقل جثمان شهيد «الصاروخ الحوثي» بالرياض لدفنه بمسقط رأسه في مصر

تواصل – الرياض:

أنهت الجهات المختصة بالتعاون مع السفارة المصرية بالرياض كافة الإجراءات لنقل جثمان الشهيد المصري عبدالمطلب أحمد حسين، الذي استشهد إثر الصاروخ الإيراني الحوثي على الرياض الأحد الماضي، وذلك لدفنه في مسقط رأسه بمصر، بناء على رغبة عائلته.

ومن المتوقع أن يكون قد تم نقل الجثمان خلال ساعات الصباح الأولى اليوم (الأربعاء)، فيما لا تزال مدينة الملك سعود الطبية تقدم الرعاية الصحية للمصابين الثلاثة (شقيقه وابني عمومته)، إذ سُجل استقرار حالاتهم، وسيبقون تحت المراقبة الصحية حتى يتم تعافيهم بشكل كامل مما أصابهم من شظايا الصاروخ الذي سقط على منزلهم في حي أم الحمام، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن الشهيد عبدالمطلب أحمد حسين يبلغ من العمر 39 عاما، ويعمل في السعودية منذ 3 سنوات في مجال المقاولات.