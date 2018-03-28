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استخراج «نصف سكين» مدفون بوجه شاب في الطائف

استخراج «نصف سكين» مدفون بوجه شاب في الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

نجح فريق جراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف في استخراج نصف سكين حادة من وجه شاب عشريني.

وكان الشاب قد وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وعلى الفور تم الكشف على الشاب واتضح أنه مصاب بجرح قطعي في الجهة اليمنى من فروة الرأس بطول 10سم، وتم إجراء الإسعافات الأولية.

وبإجراء فحوصات إشعاعية اتضح وجود جسم غريب داخل الأنسجة، وممتد من فروة الرأس حتى أسفل القوس الوجيني الأيمن مع انعدام الحركة من الفك السفلي وأُدخل الشاب إلى غرفة العمليات.

وقام فريق جراحي، مكون من أطباء جراحة ووجه وفكين، بالعمل على استخراج الجسم الغريب الذي اتضح أنه عبارة عن قطعة نصف سكين طولها 7سم، وتمت العملية دون أي مضاعفات تؤثر على صحة الشاب.

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