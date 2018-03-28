خلال أيام.. تفعيل الاتصال عبر «فيس تايم» في المملكة

قالت مصادر، إن شركات الاتصالات الثلاث stc وموبايلي وزين تستعد لتفعيل خدمة الاتصال المرئي والمسموع عبر تطبيق “فيس تايم” خلال أيام.

وبحسب المصادر لم توضح الشركات الثلاث كيفية تفعيل خدمة الاتصال “فيس تايم، رغم تأكيدها أن التفعيل سيكون قريباً، ولم توضح هل سيكون ذلك بتحديث الشبكة أم بتحديث نظام ios.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت عن فك الحجب عن جميع تطبيقات الاتصالات، بما فيها تطبيق “فيس تايم”، إلا أن تطبيق “فيس تايم” لم يفعل على أجهزة الآيفون حتى الآن.

يذكر أن “فيس تايم” يعد من أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها عبر أجهزة الآيفون إلا أن أجهزة الآيفون الموردة للمملكة لا تدعم هذه الخاصية، وهو ما أكدته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقول إن عدم تفعيل “فيس تايم” يعود للشركة المصنعة للأجهزة التي تورد إلى المملكة.