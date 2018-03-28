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الرياضة وحدها لا تكفي لإنقاص الوزن

الرياضة وحدها لا تكفي لإنقاص الوزن
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تواصل – وكالات:

أشارت مجلة “ناتور آرتست” الألمانية إلى أنه لا يجوز لمن يرغب في إنقاص وزنه، الاعتماد على ممارسة التمارين الرياضة فقط، بل يتوجب عليه تعديل نظامه الغذائي أيضاً.

وتفيد التمارين الرياضية الأشخاص، الذين يعانون من الوزن الزائد، بشكل غير مباشر، حيث إنها تحميهم من الإصابة بالأمراض والمشاكل الصحية، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

وشدّدت المجلة الألمانية على أنه ينبغي الجمع بين الطريقتين، ويمكن من خلال المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي إنقاص الوزن بشكل سليم وتجنب المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة.

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