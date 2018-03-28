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اليمن.. مقتل 7 حوثيين في عمليتين نوعيتين للجيش غربي الجوف

اليمن.. مقتل 7 حوثيين في عمليتين نوعيتين للجيش غربي الجوف
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تواصل – وكالات:

قُتل 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الثلاثاء، بعملية نوعية للجيش الوطني اليمني في جبهة المصلوب، غربي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال مدير أمن المصلوب الرائد محمد جعفر، إن “أبطال الجيش الوطني في جبهة المصلوب، نفذوا عملية نوعية بالهجوم على موقع للمبليشيا الحوثية في منطقة الهيجة”، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

وأفاد بأن العملية النوعية أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الميليشيا الحوثية، إضافة إلى اغتنام أسلحة خفيفة كانت بحوزة الميليشيا.

من جهة أخرى، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي عمران، وصعدة، أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية، إن عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مديرية حرف سفيان. بالتزامن، واصلت مقاتلات التحالف العربي، استهداف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في محافظة صعدة.

وتركزت الغارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في مديريات باقم، وكتاف، ورازح، والبقع، ومجز، والصفراء، ومدينة صعدة. وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير آليات قتالية ثقيلة.

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